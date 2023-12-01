01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye'ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...

Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye'ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
ABONE OL
Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye’ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...

Apple, son güncelleme ile Apple Store üzerinde değişikliklere giderek, Türkiye'deki iPhone 15 modellerine zam uyguladı. Kısa bir süre önce iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modelleri başta olmak üzere eski modeller ve tüm Apple ürünleri için fiyat artışına gitti. İşte Apple zamlı güncel fiyatlar...

Apple, son güncelleme ile Apple Store üzerinde değişikliklere giderek, Türkiye'deki iPhone 15 modellerine zam uyguladı. Kısa bir süre önce iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modelleri başta olmak üzere eski modeller ve tüm Apple ürünleri için fiyat artışına gitti. İşte Apple zamlı güncel fiyatlar...

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam

Apple ürünlerine zam geldi. Liste tamamlandığında haberimizde yer alacaktır...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA