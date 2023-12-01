Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye’ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...

Apple, son güncelleme ile Apple Store üzerinde değişikliklere giderek, Türkiye'deki iPhone 15 modellerine zam uyguladı. Kısa bir süre önce iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modelleri başta olmak üzere eski modeller ve tüm Apple ürünleri için fiyat artışına gitti. İşte Apple zamlı güncel fiyatlar...

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam