Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan "milli teknoloji" açıklaması: Savunma sanayiinden sonra...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayii alanında kararlı adımları sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'da önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Kacır "Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük hızla ilerliyor. Şimdi hedefimiz savunma sanayinde gerçekleşen başarıyı diğer alanlarda da hızla yaygınlaştırmak. Uzay da bizim için önemli hedeflerden biri." şeklinde konuştu.
Son dakika | Azerbaycan'da düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Bakan Kacır, burada basına açıklama yaptı.
IAC'ın dünyanın pek çok ülkesinden uzay profesyonellerini, bilim insanlarını, araştırmacıları ve gençleri bir araya getirdiğini belirten Kacır, 2026'da düzenlenecek kongreye Antalya'nın ev sahipliği yapma adayı olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın uyguladığın, ilk Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini aktaran Kacır, "Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük hızla ilerliyor. Bu yolculukta savunma sanayi lokomotif oldu. Şimdi hedefimiz savunma sanayinde gerçekleşen başarıyı diğer alanlarda da hızla yaygınlaştırmak. Uzay da bizim için önemli hedeflerden biri. Uzay alanında çok tecrübeli bir ülkeyiz. Hali hazırda görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve kullanabilen bir ülkeyiz." diye konuştu.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin nisanda uzaya gönderildiğine işaret eden Bakan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:
"Önümüzdeki yıl TÜRKSAT 6A ilk milli haberleşme uydumuz uzaya gönderilmiş olacak ve böylece Türkiye uzayda kendi imkanlarıyla geliştirdiği haberleşme uydularını kullanabilen 10 ülkeden biri olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğimiz ilk Türk vatandaşımız ve sonrasında gerçekleştireceğimiz Ay Programı'mız ve diğer uzay teknolojileri projeleriyle Türkiye'mizin bu yolculuğu büyük bir hızla devam edecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL ek sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?
- MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon hangi markalarda geçerli?
- En geçimsiz 3 burç ortaya çıktı! Ortama girdiklerinde öfke patlamaları ve huysuzluklarıyla tat kaçırıyorlar!
- Asgari ücret zamlı maaş tablosu! Ocak 2024'te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık! %49,46'lık artış oranı...
- İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | Ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK dükkan kira zammı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı?
- Emekliye, Memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...
- TÜİK TEFE-TÜFE 3 aylık enflasyon verisi belli oldu mu? Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç çıktı?
- TÜİK 99 bin TL maaş ile personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı
- Lise mezunu uzman erbaş alımı başladı! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu
- Peugeot Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi
- İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023? Bursluluk paraları ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?