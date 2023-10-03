Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan "milli teknoloji" açıklaması: Savunma sanayiinden sonra...

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın uyguladığın, ilk Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini aktaran Kacır, "Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük hızla ilerliyor. Bu yolculukta savunma sanayi lokomotif oldu. Şimdi hedefimiz savunma sanayinde gerçekleşen başarıyı diğer alanlarda da hızla yaygınlaştırmak. Uzay da bizim için önemli hedeflerden biri. Uzay alanında çok tecrübeli bir ülkeyiz. Hali hazırda görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve kullanabilen bir ülkeyiz." diye konuştu.