Google yeni telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’yu tanıttı! Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri

Şirket, New York'ta gerçekleştirilen "Made by Google" etkinliğinde, Tensor G3 çipiyle çalışan yeni telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile yeni akıllı saatini tanıttı.

Buna göre, Google'ın yeni telefonları, telefon kamerası gibi alanlarda yapay zeka ve makine öğrenimi kaynaklarından yararlanmaya imkan verecek.