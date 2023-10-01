82 Milyon TL para ödülü var! Geçtiğimiz sene Türk takımının galip geldiği 2023 PMGC şampiyonası İstanbul’da düzenlenecek!
2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonasının (PMGC) İstanbul’da düzenleneceği açıklandı. 3 Milyon dolar para ödülüne sahip şampiyona için ise takımlar gün saymaya başladı. İşte merak edilen detaylar…
Dünyanın en popüler oyunlarından biri PUBG Mobile olan ilgi büyümeye devam ediyor. Her yıl dünya çapında düzenlenen şampiyonada takımlar birbiri ile kıyasıya mücadele ediyor ve birinciye büyük bir ödül veriliyor. Bu yıl ise 2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonasının (PMGC) İstanbul'da düzenleneceği açıkladı. 50 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek yeni turnuvada PUBG MOBILE Pro League (PMPL) ile PUBG MOBILE Super League (PMSL) turnuvalarında başarılı olanlar ile turnuva komitesinin özel davetlileri karşılacak.
2023 PUBG MOBİLE DÜNYA ŞAMPİYONASININ (PMGC) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tüm oyun severlerin merakla beklediği PMGC 2023 etkinlikleri, 2 Kasım'da resmen başlayacak. Şampiyonaya dünyanın dört bir yanından katılacak oyuncular öncelikle lig usulünce birbirleri ile karşılaşacak. Bu süreç 26 Kasıma kadar sürecek ve en iyi takımlar belirlenmiş olacak.
2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası (PMGC) için en iyi takımlar 8 Aralık tarihinde İstanbul'da buluşacak. Şampiyonanın galibi ise 10 Aralık günü belli olacak.
PMGC 2023 DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖDÜLÜ NE KADAR?
İstanbul'da düzenlenecek 2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonasının galibi takım 3 milyon dolar yani günlük kur ile 82 milyon 247 bin 400 TL'nin sahibi olacak. Bu rakam yarışmanın düzenleneceği tarihe nazaran kurdaki dalgalanmalara göre değişiklik gösterebilir.
MGC 2022 turnuvasında S2G Esports adlı Türk takımı şampiyon olmuş ve 10 milyon TL para ödülünün sahibi olmuştu.
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