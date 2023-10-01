82 Milyon TL para ödülü var! Geçtiğimiz sene Türk takımının galip geldiği 2023 PMGC şampiyonası İstanbul’da düzenlenecek!

2023 PUBG MOBİLE DÜNYA ŞAMPİYONASININ (PMGC) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm oyun severlerin merakla beklediği PMGC 2023 etkinlikleri, 2 Kasım'da resmen başlayacak. Şampiyonaya dünyanın dört bir yanından katılacak oyuncular öncelikle lig usulünce birbirleri ile karşılaşacak. Bu süreç 26 Kasıma kadar sürecek ve en iyi takımlar belirlenmiş olacak.

2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası (PMGC) için en iyi takımlar 8 Aralık tarihinde İstanbul'da buluşacak. Şampiyonanın galibi ise 10 Aralık günü belli olacak.