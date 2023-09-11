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Haberler Teknoloji Haberleri iPhone 15 modellerinin fiyatları belli oldu! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 15 ailesi yarın saat kaçta tanıtılacak?

iPhone 15 modellerinin fiyatları belli oldu! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 15 ailesi yarın saat kaçta tanıtılacak?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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iPhone 15 modellerinin fiyatları belli oldu! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 15 ailesi yarın saat kaçta tanıtılacak?

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 pro Max modellerinin fiyatı belli oldu! Apple’ın yeni gözde cihazı olan iPhone 15 ailesine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise yatın düzenlenecek olan lansman da belli olacak. İşte yeni iPhone modellerinin fiyatları ve tanıtım saati

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