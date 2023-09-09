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iPhone kullanıcılarının muzdarip olduğu konulara iPhone 15 son veriyor! İşte ortaya çıkan ve değişen o detaylar

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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iPhone kullanıcılarının muzdarip olduğu konulara iPhone 15 son veriyor! İşte ortaya çıkan ve değişen o detaylar

iPhone 15 ailesinin tartımına sayılı günler kala herkesin merak ettiği tasarım ve donanım detaylarına ilişkin sızıntılar artarak gelmeye devam ediyor. Daha önceki modellerde birçok konuda kullanıcılarını eksik bırakan Apple, yeni iPhone modelleri ile birlikte söz konusu sorunlara çözüm getiriyor. İşte çıkan sızıntılar ışığında iPhone 15 ile birlikte gelecek beklenen yeni özellikler ve değişimler…

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