IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI? iPhone 15 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max, Plus, Pro özellikleri, fiyat listesi...
Apple'ın her yıl düzenlediği lansman etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yılki etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi, Türkiye'de de büyük ilgiyle takip ediliyor. Bu noktada teknoloji meraklıları ''iPhone 15 Pro Max, Plus, Pro fiyatı ne kadar?, iphone 15 Türkiye satış fiyatı kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte haberin detayları...
Apple'ın her yıl düzenlediği lansman etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yılki etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi, Türkiye'de de büyük ilgiyle takip ediliyor. Teknoloji meraklıları ''iPhone 15 çıktı mı, fiyatı ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte haberin detayları...
İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet adresi üzerinden canlı izlenebilecek.
iPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max / Ultra şeklinde olacak.
iPhone 15'in fiyatının tıpkı iPhone 14'te olduğu gibi 799 dolar olması bekleniyor. Bu bağlamda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun önceki serinin çıkışına yakın bir fiyattan satılması muhtemel.
iPhone 15 Pro'nun ise en düşük 899 dolardan satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak bu fiyatların yalnızca ABD'de geçerli olacağını söyleyebiliriz. Oldukça merak edilen iPhone 15 Pro Max fiyatı ise aynı oranda artacak.
iPHONE 15 TÜRKİYE FİYATI 2023
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15'in ABD'de 799 dolardan yani 21 bin 400 TL'ye satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat, vergiler eklendiğinde Türkiye'de değişecek.
Eğer yeni model ABD'de minimum 799 dolardan piyasaya sunulursa, Türkiye'de iPhone 15'in tahmini olarak 72 bin 200 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor
Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 15 serisinin, ön satış ve dağıtım tarihleri ile ilgili henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor.
Apple, iPhone 15 serisini ve Apple Watch 9 gibi yeni ürünlerini 12 Eylül'de duyuracak. iPhone'lar için ön siparişlerin 15 Eylül'de alınması ve cihazların 22 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?
Özellik bakımından iPhone 15, önceki serilere kıyasla önemli iyileştirmelerle geliyor. Yeni model, hız, kamera ve donanım açısından iPhone 14'e göre büyük bir sıçrama sunacak.
Özellikle 8 GB RAM ve 8K video kaydı yapabilme yeteneği, iPhone 15'i diğerlerinden ayıran özellikler arasında bulunuyor. Öte yandan, yeni iPhone'un arka kamerasının 4 mercekli olması bekleniyor.
iPhone 15, Apple hayranları için çeşitli renk seçenekleriyle birlikte gelecek. Pro modelleri satın almak isteyen kullanıcılar, gümüş, gri, siyah ve mavi renk seçenekleri arasından tercih yapabilecekler.
A17 işlemci, 8K video çekme yeteneği, 8 GB RAM gibi özellikler, iPhone 15'i güçlü ve çekici bir seçenek haline getiriyor.
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