IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI? iPhone 15 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max, Plus, Pro özellikleri, fiyat listesi...

iPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max / Ultra şeklinde olacak.

iPhone 15'in fiyatının tıpkı iPhone 14'te olduğu gibi 799 dolar olması bekleniyor. Bu bağlamda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun önceki serinin çıkışına yakın bir fiyattan satılması muhtemel.

iPhone 15 Pro'nun ise en düşük 899 dolardan satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak bu fiyatların yalnızca ABD'de geçerli olacağını söyleyebiliriz. Oldukça merak edilen iPhone 15 Pro Max fiyatı ise aynı oranda artacak.