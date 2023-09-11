ABD tarihinin en büyük davası! Google mahkeme karşısında...
ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin 2020 yılında dünyanın en büyük arama motoru olan Google'a karşı açtığı dava yarın görülecek. Microsoft davası sonrası en büyük 'antitrust davası' olarak görülen davada Google Pazar gücünü endüstri ortaklarına zorbalık yapmak, tekelini korumak ve rekabeti engellemek için kötüye kullanmakla suçlanıyor. İşte detaylar...
Teknoloji devi Google, 25 yıl önce Microsoft'a açılan davanın bir benzeri ile karşı karşıya. Biden hükûmeti teknoloji devlerinin gücünü kontrol etmeye çalışıyor. Microsoft örneğinde de olduğu gibi teknoloji devi Google, haksız yere rakiplerini potansiyel müşterilerinden etmek için ezici Pazar gücünü kullanmakla suçlanıyor.
GOOGLE MAHKEME KARŞISINA ÇIKIYOR
12 Eylül Salı günü Google da mahkeme önüne çıkacak. Uzmanlar Google davasının Microsoft'tan bu yana ABD tarihinde görülen en önemli antitrust tekel davası olduğunu belirtiyor.
ABD'de geçtiğimiz yıllarda bir diğer teknoloji devi Big Tech'e dava açılmış fakat bu yıl Big Tech'in Wall Street'te yükselişe geçmesi ile birlikte Biden hükûmetinin başkanlık seçimlerini kazanma ihtimalinin zayıfladığı belirtilmişti. Fakat Google davası ile Biden, Big Tech'e karşı da rest çekmiş oluyor.
BÜYÜK YAPTIRIMLAR BEKLİYOR
İngiliz gazetesi Financial Times ise teknolojinin "yeni petrol" olduğunu ve hükûmetin yasalar ve uygulama programının gerçeklere göre ayarlanması gerektiğini söylüyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı davayı kazanması durumunda ne yapacağı bilinmese de teknoloji devini büyük yaptırımların beklediği düşünülüyor. Öte yandan uzmanlar ise şirketin dağılmasını olası görmüyor.
RAKİPLERİNİ DIŞARIDA BIRAKIYOR
Davanın merkezinde Adalet Bakanlığı'nın Google'ın sözleşmelerinin rakiplerini dışarıda bırakıp bırakmadığını gösterecek. Bu konuda kilit noktayı Apple ve Google arasındaki milyarlarca dolarlık anlaşma oluşturuyor. Zira Apple cihazlarda arama motoru olarak varsayılanlarda Google yer alıyor.
TÜRKİYE ÖNCÜ OLDU
Rekabet Kurulu ise Şubat 2023'te Google'a arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile soruşturma açılmasına karar vermişti. Türkiye'den gelen bu kararın domino etkisi yapması bekleniyordu. Rekabet Kuruşlu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Google olarak adlandırılan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle yaptırım olarak idari para cezası yanında ayrıca söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek maksadı ile Google'a, genel arama sonuç sayfasında rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine, kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına ve ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunmasına karar verilmiştir.
GOOGLE'A HER YERDEN CEZA YAĞDI
Öte yandan Google'a AB Komisyonu 2,42 milyar euro, Fransa Rekabet Kurulu 370 milyon Euro ve İtalya Rekabet Kurulu da haksız rekabetten 102 milyon Euro ceza kesmişti.
MICROSOFT DAVASINDAN SONRA 25 YIL
New York Times'a göre ise Google dünya çapında Microsoft davası gibi ilgi çekemeyecek çünkü 1990'ların sonunda Microsoft benzersiz bir teknoloji deviydi ve lideri Bill Gates gibi ulusal bir simgeydi.
Ekim 1998'de başlayan Microsoft davası, sekiz aydan uzun bir süre boyunca devam etmişti. Tüm haber kuruluşları gelişmeleri haber yapmış, New York Times ise duruşmaları günlük olarak bildirmişti. Teknoloji endüstrisindeki hakimiyetin doruğa ulaştığı bir dönemde açılan dönüm noktası niteliğindeki dava, hâkimin şirketin dağılmasına yönelik emir vermesi ile sonuçlanmış fakat karar temyizde bozulmuştu.
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