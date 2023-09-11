ABD tarihinin en büyük davası! Google mahkeme karşısında...

TÜRKİYE ÖNCÜ OLDU

Rekabet Kurulu ise Şubat 2023'te Google'a arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile soruşturma açılmasına karar vermişti. Türkiye'den gelen bu kararın domino etkisi yapması bekleniyordu. Rekabet Kuruşlu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Google olarak adlandırılan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle yaptırım olarak idari para cezası yanında ayrıca söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek maksadı ile Google'a, genel arama sonuç sayfasında rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine, kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına ve ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunmasına karar verilmiştir.

GOOGLE'A HER YERDEN CEZA YAĞDI

Öte yandan Google'a AB Komisyonu 2,42 milyar euro, Fransa Rekabet Kurulu 370 milyon Euro ve İtalya Rekabet Kurulu da haksız rekabetten 102 milyon Euro ceza kesmişti.