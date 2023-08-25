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ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87,3 milyon dolar olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

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