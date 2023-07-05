TUSAŞ Airbus için gövde üretti

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ



Türk Havacılık Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 6.153'ü mühendis toplam 14.500'ü aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.