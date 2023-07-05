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KKTC'deki yeni Ercan Havalimanı'nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Türkiye, 100. yılında 'Türkiye Yüzyılı' sloganıyla ataklarına devam ediyor. Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nda bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi. Dev eserin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu ay içinde gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 20:05
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KKTC’deki yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde, bugün ilki yapılan test uçuşlarının 4 gün süreceği bildirildi.

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KKTC’deki yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak

ESER 20 TEMMUZ'A HAZIR

Test uçuşunu izleyenler arasında bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tam bir seferberlik halinde olduklarını ve yeni havalimanını 20 Temmuz'da açılışa hazır hale getireceklerini söyledi.

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KKTC’deki yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak

SONA GELİNDİ

Arıklı, havalimanının açılışının çeşitli nedenlerle oldukça geciktiğini belirterek, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini kaydetti.

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KKTC’deki yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak

"10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ VAR"

Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin 4. büyük havalimanı olan Dalaman'dan daha büyük bir havalimanı olduğunu dile getiren Arıklı, "10 milyon yolcu kapasiteli, şu ana kadar takriben 400 milyon euro civarında bir yatırım yapıldı." dedi.

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KKTC’deki yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak

AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Yeni havalimanının açılışının 20 Temmuz'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade eden Arıklı, "20 Temmuz'da Allah nasip ederse bu muhteşem yatırımı Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.