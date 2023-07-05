KKTC’deki yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak

"10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ VAR"

Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin 4. büyük havalimanı olan Dalaman'dan daha büyük bir havalimanı olduğunu dile getiren Arıklı, "10 milyon yolcu kapasiteli, şu ana kadar takriben 400 milyon euro civarında bir yatırım yapıldı." dedi.