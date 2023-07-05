05 Temmuz 2023, Çarşamba
KKTC'deki yeni Ercan Havalimanı'nda ilk test uçuşu! Resmi açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Türkiye, 100. yılında 'Türkiye Yüzyılı' sloganıyla ataklarına devam ediyor. Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nda bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi. Dev eserin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu ay içinde gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 20:05
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10