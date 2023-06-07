Bayraktar KIZILELMA’dan yeni başarı

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti, burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi "rekor bir sürede" gökyüzü ile buluştu.

Bayraktar Kızılelma, 18-20 Nisan günleri boyunca gerçekleştirdiği 4 uçuşla toplamda 8 uçuş gerçekleştirerek önemli bir aşama katetti. Bayraktar Kızılelma, geçen haftaki uçuşlar kapsamında yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak sistem tanımlama ve manevra testlerini testlerde 630 km/sa hıza ulaşarak başarıyla tamamladı. Dün gerçekleştirilen 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra edilerek Baykar'ın insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya konuldu.