Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Apple Türkiye, iPhone fiyatlarına zam yaptı. Haberin duyulmasıyla birlikte arama motorlarında, "iPhone zamlı fiyatlar ne kadar?", "iPhone 11, 12 ,13,14 pro, max güncel fiyat listesi" araştırılmaya başlandı. Zamlı fiyatlar dudak uçuklatırken konuya ilişkin detaylar da merak ediliyor. İşte 8 Haziran iPhone fiyatları zamlı güncel liste....
Apple zamlı fiyat güncel liste araştırılan konular arasında yerini aldı. Apple kullanıcılarını üzen haberin detayları araştırılıyor. iPhone fiyatlarına uygulanan zamlı tarifesi dudak uçuklattı. Peki 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detayları...
iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI
128 GB- 58.999 TL
256 GB- 62.499 TL
512 GB- 69.499 TL
1 TB- 76.499 TL
iPHONE 14 PRO FİYATLARI
128 GB- 54.999 TL
256 GB- 58.499 TL
512 GB- 65.499 TL
1 TB- 72.499 TL
iPHONE 14 PLUS FİYATLARI
128 GB- 46.999 TL
256 GB- 50.499 TL
512 GB- 57.499 TL
iPHONE 14 FİYATLARI
128 GB- 42.499 TL
256 GB- 45.999 TL
512 GB- 52.999 TL
iPHONE 13 FİYATLARI
128 GB - 35.999 TL
256 GB - 39.499 TL
512 GB - 46.999 TL
iPHONE 12 FİYATLARI
64 GB- 31.999 TL
128 GB- 33.699 TL
256 GB- 37.199 TL
iPHONE SE FİYATLARI
64 GB-21.999 TL
128 GB-23.699 TL
256 GB-27.199 TL
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- Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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