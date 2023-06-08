08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
ABONE OL
Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye, iPhone fiyatlarına zam yaptı. Haberin duyulmasıyla birlikte arama motorlarında, "iPhone zamlı fiyatlar ne kadar?", "iPhone 11, 12 ,13,14 pro, max güncel fiyat listesi" araştırılmaya başlandı. Zamlı fiyatlar dudak uçuklatırken konuya ilişkin detaylar da merak ediliyor. İşte 8 Haziran iPhone fiyatları zamlı güncel liste....

Apple zamlı fiyat güncel liste araştırılan konular arasında yerini aldı. Apple kullanıcılarını üzen haberin detayları araştırılıyor. iPhone fiyatlarına uygulanan zamlı tarifesi dudak uçuklattı. Peki 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detayları...

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB- 58.999 TL

256 GB- 62.499 TL

512 GB- 69.499 TL

1 TB- 76.499 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB- 54.999 TL

256 GB- 58.499 TL

512 GB- 65.499 TL

1 TB- 72.499 TL

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

128 GB- 46.999 TL

256 GB- 50.499 TL

512 GB- 57.499 TL

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB- 42.499 TL

256 GB- 45.999 TL

512 GB- 52.999 TL

iPHONE 13 FİYATLARI

128 GB - 35.999 TL

256 GB - 39.499 TL

512 GB - 46.999 TL

iPHONE 12 FİYATLARI

64 GB- 31.999 TL

128 GB- 33.699 TL

256 GB- 37.199 TL

iPHONE SE FİYATLARI

64 GB-21.999 TL

128 GB-23.699 TL

256 GB-27.199 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA