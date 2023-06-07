OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı netleşti! OnlyFans nedir?
Sosyal medyada sık sık konuşulan ve tepki toplayan OnlyFans sitesi için karar çıktı. Ahlak ve aile yapısına zarar veridi gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen platform hakkında "OnlyFans" kapatılsın kampanyaları başlatılmıştı. Şikayetlerin karara bağlanmasıyla birlikte arama motorlarında "OnlyFans kapandı mı, neden kapandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
OnlyFans kapandı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Aile yapısını bozduğu gerekçesiyle sıklıkla tartışma konusu olan ve tepki toplayan platform hakkında en son "OnlyFans kapatılsın" kampanyası başlatılmıştı. Yapılan şikayetler çığ gibi büyürken karar çıktı. Peki OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? OnlyFans nedir?
OnlyFans erişimi Türkiye'de kapatıldı.
"ONLYFANS KAPATILSIN" KAMPANYASI
+18 içeriklere yer vermesiyle bilinen OnlyFans'ın Türkiye'de engellenmesi için kampanya başlatıldı. Bazı kullanıcıların aile üyelerini platformda paylaştığının iddia edilmesinin ardından konu sosyal medyada gündem oldu.
OnlyFans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) platformuna şikayet edilmeye başlandı.
CİMER'e Sunulan Şikayet Metninin Tam Hali
"Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık $10.000'ın üstünde gelir elde etmektedir.
Normal şartlarda böylesi basit ve iğrenç usullerle para kazanmak, yalnızca bu tür platformların kullanıcılarının ahlaki standartlarını ilgilendirir. Ancak bu ve bunun gibi platformların esas vehameti, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç kitleyi, sağladığı yüksek getiri ile ciddi şekilde etkilemesidir. Son zamanlarda bu platformun kullanıcıları, Twitter isimli sosyal medya platformunda, pornografik paylaşım yaparak kolay ve yüksek getiri elde ettiklerini ve herkese bunu tavsiye ettiklerini belirtir paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde, OnlyFans isimli platformda pornografik içerik üreten kişi sayısının ciddi şekilde arttığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Son raddede bu iğrenç platformdaki konsept hesapların bazıları, daha fazla para kazanmak için anne-babaları ile pornografik içerik üretmeye başlamışlardır.
Ülke ekonomimizdeki dalgalı durum, toplumu ve özellikle gençleri kötü etkilemekte, çok sayıda insan kolay para kazanmak için kötü yollara tevessül etmektedir. OnlyFans isimli ahlaksız platformun kitle nezdinde özendirilmesi, toplumu ahlaksız yöntemlerle, kolay para kazanma konusunda teşvik etmektedir. Gelinen noktada, OnlyFans isimli platformun kamu ahlakı ve Türk aile yapısı için ciddi tehlike ettiği aşikardır. Bu gibi platformlara karşı zamanında, sert tedbirler alınmadığı takdirde, kamu ahlakı ve Türk aile yapısı iyice aşınacak ve neticede soysuzlaşacaktır. Bu nedenle başta OnlyFans isimli platform olmak üzere, bu gibi platformların hepsine erişim engeli getirilmelidir.
Sayılan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kamu ahlakına ve Türk aile yapısına kıymet veren bir vatandaşı olarak OnlyFans isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesini talep ederim."
ONLYFANS NEDİR?
Onlyfans video ve içerik paylaşarak para kazanabileceğiniz bir uygulamadır. İsteyen kişilerde telefona uygulama olarak yükleyebilir.Web sitesi üzerinden kullanılabilir.
ONLYFANS TÜRKİYE NEDİR?
Platformda Türk olarak sadece birkaç kullanıcı yer alsa da dünyada kullanımı oldukça yaygınlaştı. Onlyfans uygulamasını açmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak platformda yer alan kullanıcıların içeriklerini görüntüleyebilmek için çeşitli miktarlarda ücret ödemek gerekir.
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- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı netleşti! OnlyFans nedir?
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