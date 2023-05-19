TSK'ya 2 adet AKSUNGUR daha teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun” dedi.
Türkiye savunmada çıtayı yükselterek yoluna devam ediyor.
Anadolu topraklarının müdafaası ve terör ile mücadelede kilit role sahip İHA ve SİHA'larımıza yeni soluk geldi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Türk Savunma Sanayisi ürünü milli İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetlerin'e sahada önemli operasyonel kabiliyetler kazandırıyor.Silahlı İHA'lar ile belirlenen tehditler milli mühimmatlarla etkin şekilde vurulurken, radar ve görüntüleme sistemleri gibi faydalı yüklerle donatılan araçlar, güvenlik güçlerinin geniş bir alanda hassas tespit ve takip yapabilmesine imkan sağlıyor.
Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen milli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, faydalı yükü ve gelişmiş kamera sistemi ile Ege Denizi'nde kuş uçurmuyor.
Türkiye dünyada SİHA üreten 5 ülkeden bir tanesi. Aksungur TUSAŞ tarafından yapılan iki SİHA sisteminden bir tanesi.
SİHA'ların terörle mücadelede büyük bir fark ortaya koyuyor ve savaşlarda savaşın seyrini değiştiriyor.
Aksungur, MİT ve TSK tarafından kullanılan ve önemli başarılara imza SİHA'lardan bir tanesi.
Aksungurlar MİT tarafında yoğun şekilde kullanılıyor. Bir yandan da Aksungurlar 62 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'da güvenlik sağlıyor.
Adalar çıkarma yapan Yunan gemileri Aksungur tarafından görüntülendi.
Üzerindeki kamera sistemiyle ABD silahlı araçları anında tespit edildi.
Türkiye dünyada SİHA üreten 5 ülkeden bir tanesi.
Aksungur'un iki tane çift motorlu pervanesi bulunuyor. Üzerindeki motor yerli olarak üretilen ve dizel bir motor.
Yaklaşık olarak 24 metre kanat uzunluğu var ve bu kanatlarda silah taşıma potları bulunuyor. Yaklaşık olarak 1 ton yakıt taşıma kapasitesi var.
Jet yakıtı kullanılıyor ve yakıtlar kanatların içinde taşınıyor. Aksungur'da tamamen yerli silah sistemleri yer alıyor.
MAM-L, MAM-C, MAM-T ve Teber 82 bu noktada kullanılan silahlar. Teber 81 füzeleri 150 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Harp başlığı 50 kiloya kadar ulaşabiliyor.
Teber 82 füzesi ise Aksungur'a takılan silahlardan bir tanesi ve geçtiğimiz aylarda test edildi.
340 kiloluk Teber 82 yaklaşık 30 kilometre menzildeki hedefi yok etti. Sırada ise 45 kilometre hedefi var.
Aksungurlar sadece taarruz değil deniz karakol görevleri de gerçekleştiriyor. ASELSAN tarafından yapılan Aselboy üzerindeki silah taşıma potlarında yer alıyor.
Aselboy denize atıldıktan sonra bir platforma dönüşüyor ve denizaltı faaliyetlerini tespit ediyor.
Aksungur SİHA'lar yaklaşık 50 saat havada kalabiliyor. Aksungur SİHA Mavi Vatan'da 24 saat kesintisiz görev yapıyor. 40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebiliyor.
İlk uçuşunu 2019'da yapan Aksungur'a bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 gibi birçok ekipman entegre edildi.
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