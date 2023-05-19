TSK’ya 2 adet AKSUNGUR daha teslim edildi

MAM-L, MAM-C, MAM-T ve Teber 82 bu noktada kullanılan silahlar. Teber 81 füzeleri 150 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Harp başlığı 50 kiloya kadar ulaşabiliyor.

Teber 82 füzesi ise Aksungur'a takılan silahlardan bir tanesi ve geçtiğimiz aylarda test edildi.

340 kiloluk Teber 82 yaklaşık 30 kilometre menzildeki hedefi yok etti. Sırada ise 45 kilometre hedefi var.

Aksungurlar sadece taarruz değil deniz karakol görevleri de gerçekleştiriyor. ASELSAN tarafından yapılan Aselboy üzerindeki silah taşıma potlarında yer alıyor.

Aselboy denize atıldıktan sonra bir platforma dönüşüyor ve denizaltı faaliyetlerini tespit ediyor.

Aksungur SİHA'lar yaklaşık 50 saat havada kalabiliyor. Aksungur SİHA Mavi Vatan'da 24 saat kesintisiz görev yapıyor. 40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

İlk uçuşunu 2019'da yapan Aksungur'a bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 gibi birçok ekipman entegre edildi.