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Whatsapp'ta büyük yenilik! En önemli dertlerden biri sona eriyor! 15 dakika içinde...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Whatsapp’ta büyük yenilik! En önemli dertlerden biri sona eriyor! 15 dakika içinde...

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı ve META'nın sahibi olduğu Whatsapp'ta kullanıcıları rahat ettirecek bir düzenlemeye gidildi. Herkesi yakından ilgilendiren bu düzenleme yakın zamanda tüm telefonlarda uygulamaya konulacak. İşte detaylar...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

YENİ BİR ÖZELLİK GETİRİLDİ

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

15 DAKİKA İÇİNDE...

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

HERKESİN KULLANIMINA SUNULACAK

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

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