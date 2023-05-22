Whatsapp’ta büyük yenilik! En önemli dertlerden biri sona eriyor! 15 dakika içinde...

YENİ BİR ÖZELLİK GETİRİLDİ

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.