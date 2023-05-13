Milli Savunma Bakanı Akar A Haber’de! Türkiye’nin terörle etkin mücadelesi

Bakan Akar'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Temmuz 2015'ten beri 37 bin 843 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenliğimiz için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de operasyonlara devam. Türkiye artık dünyada özne haline geldi. Kayseri'de arkadaşlarımıza çok konuştuk, çok tartıştık. Bu seçimin ne götürüp götüreceğine dair konuştuk ve önemli tespitlerimiz oldu. Burada biz bir şey söylüyoruz ve 85 milyon vatandaşımızın da bunu paylaştığını düşünüyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye diyoruz; bunun için hep beraber çalışacağız. Biz burada arkadaşlarımıza şunu söyledik; oturun evinize son 20 yılda Türkiye'de neler değişti? Kayseri'de neler değişti? Bunun biz gözünüzden geçirin Problemlerimiz var ve o günden bugüne problemleri kim çözdüyse bundan sonra ki problemleri de biz çözeceğiz. Bunu anlamaları gerekiyor. Bizim Büyük ve Güçlü Türkiye için yapacağımız çalışmalar içindeki en önelim konulardan biri de ülkemizin bekası ve refahı var. Tüm ülkelerin gayesi de bu olur zaten.

Bu konuda yaptığımız çalışmaları teferruatlı bir şekilde vatandaşlarımız paylaştık. Gerçekten 20 sene özellikle 24 Temmuz 2015'ten sonra yapılan operasyonlar teröristleri ülkemizde temizledik. Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde bunların kalıntıları var. Bunlara karşıda Mehmetçik büyük bir azim ve kararlılıkla Aziz Milletin duasıyla mücadelesini sürdürüyor. İnilemez denile indi çıkılmaz denilene çıktı, girilemez denilene girdi. Irak'ın kuzeyindeki inlerini tek tek başlarına yıktı.