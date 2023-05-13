Milli Savunma Bakanı Akar A Haber’de! Türkiye'nin terörle etkin mücadelesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de A Haber ekibinden Ertugrul Atabey Ok'a özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “Temmuz 2015’ten beri 37 bin 843 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelede başa dönmek istemiyoruz.” dedi.
Türkiye yarın sandığı gidiyor. Artık seçimler için sayılı saatler kaldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de A Haber ekibinden Ertugrul Atabey Ok'a özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Temmuz 2015'ten beri 37 bin 843 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Bakan Akar Savunma Sanayi konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Akar, "Gabar artık terörle değil petrol ile konuşuluyor. Bunun bozulması için bu istikrarın sürmesi lazım. Buradaki kazanımların kaybedilmemesi lazım. Bu konuda çok hassas olduğumuzun bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Temmuz 2015'ten beri 37 bin 843 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenliğimiz için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de operasyonlara devam. Türkiye artık dünyada özne haline geldi. Kayseri'de arkadaşlarımıza çok konuştuk, çok tartıştık. Bu seçimin ne götürüp götüreceğine dair konuştuk ve önemli tespitlerimiz oldu. Burada biz bir şey söylüyoruz ve 85 milyon vatandaşımızın da bunu paylaştığını düşünüyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye diyoruz; bunun için hep beraber çalışacağız. Biz burada arkadaşlarımıza şunu söyledik; oturun evinize son 20 yılda Türkiye'de neler değişti? Kayseri'de neler değişti? Bunun biz gözünüzden geçirin Problemlerimiz var ve o günden bugüne problemleri kim çözdüyse bundan sonra ki problemleri de biz çözeceğiz. Bunu anlamaları gerekiyor. Bizim Büyük ve Güçlü Türkiye için yapacağımız çalışmalar içindeki en önelim konulardan biri de ülkemizin bekası ve refahı var. Tüm ülkelerin gayesi de bu olur zaten.
Bu konuda yaptığımız çalışmaları teferruatlı bir şekilde vatandaşlarımız paylaştık. Gerçekten 20 sene özellikle 24 Temmuz 2015'ten sonra yapılan operasyonlar teröristleri ülkemizde temizledik. Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde bunların kalıntıları var. Bunlara karşıda Mehmetçik büyük bir azim ve kararlılıkla Aziz Milletin duasıyla mücadelesini sürdürüyor. İnilemez denile indi çıkılmaz denilene çıktı, girilemez denilene girdi. Irak'ın kuzeyindeki inlerini tek tek başlarına yıktı.
Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde isimlerini değiştir kendilerine YPG/SDG dediler biz de bunu tüm muhataplarımıza gerekli şekilde anlatıyoruz. YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı olmadığını gereken tüm yerlerde anlatıyoruz. Bu teröristler efendilerinin teşvikiyle bir terör koridoru sevdasına kapıldılar. Bu sırada bizim sınırdaki insanlarımızı taciz ettiler, saldırıda bulundular. Bu çerçevede biz yaptığımız operasyonlarda hudutlarımızın güvenliği için önemli adımlar attık. Şu anda biz Irak ve Suriye'de tek yapmaya çalıştığımız şey orada teröristlerle mücadele etmek. Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. Bu beladan kurtulacağız. 5 gün içinde 25 terörist etkisiz hale getirildi, 1 askerimiz şehit düştü. Onun kanını yerde bırakmadık. Hemen orada 2 teröristi etkisiz hale getirdik. 25 Temmuz 2015'da başlayan operasyonlardan sonra 37 bin 843 terörist etkisiz hale getirildi.
GABAR PETROLÜ!
Şu anda geldiğimiz noktada artık Gabar'da petrol konuşuluyor. Şırnak'ta Hakkari'de bütün değerli vatandaşlarımız gerçekten hayatın tadını çıkarıyor. Cennet vatanımızın cennet köşesinde tabiat güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Son derece güvenli ve müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu da bizim için son derece sevindirici, gurur ve onur verici bir durum. Bunun böyle sürmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun bozulması için bu istikrarın sürmesi lazım. Buradaki kazanımların kaybedilmemesi lazım. Bu konuda çok hassas olduğumuzun bilinmesi lazım.
MOSKOVA'DA 4'LÜ ZİRVE
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dünya özne haline gelmiş bir ülke oldu. Uluslararası ortamda artık Türkiye bir özne. İster bölgesel konular olsun ister ikili konular olsun Türkiye'nin sözü çok önemli. Bu noktada yapılan çalışmalar Suriye ile olan ilişkilerimiz için önem arz etmektedir. 28 Aralık'ta gerekli temaslar yapılıp çerçeve çizildikten sonra biz MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte 11 yıl sonra Suriye ve Rus Savunma Bakanları ile bir toplantı yaptık. Biz orada bütün görüş ve önerilerimizi masaya koyduk. Bizim amacımız işgal değil biz ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlıyoruz. Hudutlarımızdan emin olmaya çalışıyoruz.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NE OLACAK?
Belirttiğim gibi Türkiye dünyada önemli bir aktör oldu. Bu manada Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ olsun savaşın çıkmaması için en gün yani 23 Şubat 2022'de hem Zelenski hem Putin ile görüşmeler yaptı. Orada barışı ve huzuru devam ettirmek için gayret gösterdi. Ancak savaş başladı. Savaştan önce de sonra da Karadeniz'de komşumuz olan Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimiz sürdürdük sürdürmeye devam edeceğiz. İnsani yardım konusunda da Ukrayna'ya destek sağladık. Üzerimize düşüne ne varsa gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
SAVUNMA SANAYİİ'DE TÜRKİYE NE DURUMDA?
Bizim geldiğimiz nokta şu anda çok önemli. Bu çok kritik, çok önemli ve çok değerli… Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir liderlik büyük bir teşvik büyük bir destekle Savunma Sanayii'nin önündeki engelleri kaldırdı. Özel sektör, kamu, vakıf şirketleri ve üniversitelerimiz ile omuz omuza vermek suretiyle tek yürek tem yumruk olarak büyük hamleler yapıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda çok şükür TSK'nın ihtiyacının yüzde 80'ini karşılar hale geldik. Bu çok önemli ve bunun çok iyi anlaşılması lazım. Düne kadar piyade tüfeği bile yabancı patentliydi. Şimdi artık gerekli tüm silahları yapıyoruz ve bunları aynı zamanda ihraç eder hale geldik. Öte taraftan parasını verdiğimiz halde İHA alamadık. Şu anda İHA'ları SİHA'ları yapıyoruz, Kızılelma'yı uçuruyoruz. Bunları aynı zamanda ihraç ediyoruz. Bunun yanında bizim Fırtına topumuz meşhur hale geldi. Deniz topu yaptık, bu çok önemli. Dünyada bunu yapabilen sadece 4 ülke var. Gemilerimizi tasarlayıp inşa ediyoruz, imar ediyoruz ve aynı zamanda ihraç ediyoruz. Bu da çok büyük bir olay. TCG Anadolu çok önemli biz onu 10 Nisan'da ordumuza teslim ederken büyük bir coşku oldu. ATAK helikopterlerinin ayrı bir yeri var. Bir tören yaptık bilindiği gibi… Bir tarafta KAAN, bir tarafta Hürjet bir tarafta yeni ANKA diğer tarafta yeni ATAK büyük bir olay bu. İMECE uydusu hem askeri istihbarat hem sivil açıdan çok önemli. Togg'u unutmayalım sakın… Bugüne kadar bir sürü planlar yapılmış ama gerçekleşmemiz ama Togg şimdi yollarda.
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