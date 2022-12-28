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NASA'dan heyecan uyandıran yeni keşif! Tuhaf kollu yeni galaksi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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NASA’dan heyecan uyandıran yeni keşif! Tuhaf kollu yeni galaksi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, sarmala benzeyen "tuhaf" kollu yeni bir galaksi keşfetti. Astronom Halton Harp tarafından yazılan Tuhaf Galaksiler Atlası, astronomik bir katalog olarak kabul ediliyor.

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