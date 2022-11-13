Elon Musk ’para’ dedi Twitter kontrolü kaybetti! ’Mavi tik’ skandalı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra 'mavi tik' uygulamasını ücretli hale getirmesi ve şartları değiştirmesiyle, bir anda tüm dünyada skandallar yaratan paylaşımlar ortaya çıktı. 'Mavi tik'in artık ücret ödeyerek satın alınabilmesi sonrası, 'mavi tik'li sahte hesaplar türemeye başladı. Bunlardan son büyük skandalı yaratan 'Eli Lilly' isimli dünyaca ünlü ecza ve ilaç firmasının paylaşımı oldu. Önceki gün 'mavi tik'li Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan firma, büyük olay yarattı.

Paylaşımda, firmanın artık insülini ücretsiz olarak dağıtacağı yazıyordu. İlaç dünyasında zaten tartışmalı bir konu olan insülinle ilgili yapılan bu açıklama büyük sansasyon yarattı ve beğeni topladı! Ancak daha sonra paylaşımı yapan hesabın 'Eli Lilly' firmasına ait olmadığı ve Twitter'dan ücret ödeyerek 'mavi tik' alan bir kişi olduğu ortaya çıktı. 'Eli Lilly' bu paylaşımın doğru olmadığını duyurduğunda ise iş işten geçmişti. Borsada firmanın hisseleri çok sert bir düşüş yaşadı ve yatırımcıları zarara uğrattı.