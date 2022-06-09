11 tonluk ATAK helikopteri için tarih belli oldu | TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil müjdeledi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin 11 tonluk ATAK helikopteri yapıtığını belirterek helikopterin Anadolu semalarında uçacağı tarihi de müjdeledi. (SON DAKİKA TEKNOLOJİ HABERİ)
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Tekirdağ'da düzenlenen 'Uluslararası Kiraz Festivali' etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı.
Türkiye'nin savunma sanayisi alanında geldiği noktaları anlatan Kotil, "Ben de 100 yaşındayım dolayısıyla son 100 yılı bilebiliyorum. Kırılma noktası şöyle; Türkiye kendi özgü ürünlerini yapmaya başladığı zaman A'dan Z'ye yani fikir aşamasından, teslimden sonrası hizmetlere kadar kendi ürünlerini yapmaya başladığı nokta, kırılma noktasıdır. Bu da 20 yıldan bu yana gerçekleşiyor. 20 yıl önce başlayan projeler var, 10 sene önce başlayan var, 5 yıl önce başlayan var ama sorunuzun cevabı; A'dan Z'ye bizim olsun, yerli olsun ama tabi bu yalnızca bizim olsun, yerli olsun, ne güzel kendimizi iyi hissedelim, diye değil. Çünkü savunma sanayinde her şeyi kendiniz yapmıyorsanız size o bir cıvatayı, bir perçini verenler, vermiyorlar" dedi.
"11 TONLUK ATAK HELİKOPTERİ YAPIYORUZ"
ATAK helikopterlerinin kendi klasında dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Kotil, "ATAK 2, ATAK helikopterimiz 5 ton. Çok güçlü bir motoru olduğu için gerçekten kendi klasında dünyanın en iyi helikopteri. Himalaya Dağları'nda da uçtu. Yükseğe çıkınca uçmak zordur, hava seyreldiği için motor birazcık öksürerek uçar orada ama gene bu güçlü motor olduğu için orada da çok güzel performans gösterdi. Onun yerine o 5 tondu, şimdi 11 tonluk ATAK helikopteri yapıyoruz. 18 Mart 2023 yılında uçacak. İlk uçuşu buradan teyit edeyim tekrar. 9 ay kaldı, 9 ayımız kaldı, sayıyoruz. Bu tümüyle özgün bir helikopter o lisans altındaydı bu da TUSAŞ'ın lisansıyla olacak. Tümüyle yerli bir helikopter" diye konuştu.
GÖKBEY İÇİN TARİH VERDİ
Temel Kotil, amaçlarının, ilk 7 ülke arasına girmek olduğunu belirterek, "Gireriz yakında, ayda 2 helikopter üretiriz, ATAK 2'den 3 tane yapıyoruz ayda. Gökbey'den inşallah 2023 itibarıyla ayda 2 tane yapacağız" dedi.
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