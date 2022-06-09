Türkiye'nin savunma sanayisi alanında geldiği noktaları anlatan Kotil, "Ben de 100 yaşındayım dolayısıyla son 100 yılı bilebiliyorum. Kırılma noktası şöyle; Türkiye kendi özgü ürünlerini yapmaya başladığı zaman A'dan Z'ye yani fikir aşamasından, teslimden sonrası hizmetlere kadar kendi ürünlerini yapmaya başladığı nokta, kırılma noktasıdır. Bu da 20 yıldan bu yana gerçekleşiyor. 20 yıl önce başlayan projeler var, 10 sene önce başlayan var, 5 yıl önce başlayan var ama sorunuzun cevabı; A'dan Z'ye bizim olsun, yerli olsun ama tabi bu yalnızca bizim olsun, yerli olsun, ne güzel kendimizi iyi hissedelim, diye değil. Çünkü savunma sanayinde her şeyi kendiniz yapmıyorsanız size o bir cıvatayı, bir perçini verenler, vermiyorlar" dedi.