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Dünyanın merakla beklediği uçuş iptal edildi! NASA ve SpaceX için büyük şok

TEKNOLOJİ İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Dünyanın merakla beklediği uçuş iptal edildi! NASA ve SpaceX için büyük şok

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün yapacağı kargo uçuşu uzay aracının motorunda tespit edilen arıza sebebiyle iptal oldu.

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