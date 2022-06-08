3 ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanacak

Araçların üretimi için Nurol Makina Programlar Müdürlüğünün planlamalar yaptığı bilgisini veren Karel, şunları kaydetti:

"Bu dönemdeki en büyük sıkıntılarımızdan biri tedarik zincirindeki aksamalar. Gerek Planlama gerek Programlar Müdürlüğünün daha önce yapmış olduğu risk değerlendirmeleri kapsamında bazı önlemleri almıştık. Bu kapsamda müşterilerimizin teslimatlarını mümkün olduğunca geciktirmeden, sözleşmelerde taahhüt ettiğimiz zamanlarda vermek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Umarım sadece Nurol Makina için değil, tüm Türk firmaları için güzel bir tatbikat geçer, ürünlerimizi yeni ülkelerde de görme imkanımız olur."