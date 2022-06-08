3 ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanacak
Taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük 4x4, yılın ikinci yarısında 3 ülkede ilk kez boy gösterecek. Nurol Makina, yılın kalan kısmında üç ülkeye taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük'ün ilk teslimatlarını gerçekleştirecek. Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, "Bugün itibarıyla 20'nin üzerinde ülkeyle sözleşmemiz var. Önümüzdeki günlerde de bunlara yeni sözleşmeler ekleyeceğiz" dedi.
Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında en popüler araçları Ejder Yalçın ve Yörük 4x4'ü tanıttıklarını söyledi.
Araçların farklı konfigürasyonlarının çeşitli ülkelerin orduları ve güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını ifade eden Karel, tatbikatta yalnızca Türk ordusu ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin değil, 40'ın üzerinde ülkenin savunma bakanları, kuvvet komutanları ve üst düzey temsilcilerinin de yer aldığını dile getirdi. Karel, tatbikat vesilesiyle araçlara yönelik görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.
"Bugün itibarıyla 20'nin üzerinde ülkeyle sözleşmemiz var. Önümüzdeki günlerde de bunlara yeni sözleşmeler ekleyeceğiz." diyen Karel, yaptıkları sözleşmeler kapsamında bir kısım teslimatın bu yıl başlayacağını bildirdi. Karel, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren özellikle Yörük 4x4 araçlarının üç ülkeye teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Ejder Yalçın için daha önce yaptığımız sözleşmeler kapsamında farklı ülkelere teslimatlar devam ediyor. Hedefimiz bu potansiyeli artırarak ülkemize katma değer kazandırmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.
Araçların üretimi için Nurol Makina Programlar Müdürlüğünün planlamalar yaptığı bilgisini veren Karel, şunları kaydetti:
"Bu dönemdeki en büyük sıkıntılarımızdan biri tedarik zincirindeki aksamalar. Gerek Planlama gerek Programlar Müdürlüğünün daha önce yapmış olduğu risk değerlendirmeleri kapsamında bazı önlemleri almıştık. Bu kapsamda müşterilerimizin teslimatlarını mümkün olduğunca geciktirmeden, sözleşmelerde taahhüt ettiğimiz zamanlarda vermek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Umarım sadece Nurol Makina için değil, tüm Türk firmaları için güzel bir tatbikat geçer, ürünlerimizi yeni ülkelerde de görme imkanımız olur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı: "Mansur Yavaş nerede acaba?"
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...