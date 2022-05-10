Yapı Kredi sistem çöktü mü son dakika | 10 Mayıs Yapı Kredi Bankası mobil giriş erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Giriş Tarihi:
10.05.2022
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Yapı Kredi sistemi çöktü mü? Yapı Kredi'nin mobil bankacılık ve online bankacılık sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Yapı Kredi Bankası'nda işlemleri olan vatandaşlar, erişim problemi hakkında detayları araştırmaya başladı. Sistemin çöküp çökmediği merak edilirken, sorunun ne zaman düzeleceği de araştırılıyor. Peki, Yapı Kredi sistemi çöktü mü? 10 Mayıs Yapı Kredi Bankası mobil giriş erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...