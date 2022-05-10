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Yapı Kredi sistem çöktü mü son dakika | 10 Mayıs Yapı Kredi Bankası mobil giriş erişim sorunu ne zaman düzelecek?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Yapı Kredi sistem çöktü mü son dakika | 10 Mayıs Yapı Kredi Bankası mobil giriş erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Son dakika: Yapı Kredi sistemi çöktü mü? Yapı Kredi'nin mobil bankacılık ve online bankacılık sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Yapı Kredi Bankası'nda işlemleri olan vatandaşlar, erişim problemi hakkında detayları araştırmaya başladı. Sistemin çöküp çökmediği merak edilirken, sorunun ne zaman düzeleceği de araştırılıyor. Peki, Yapı Kredi sistemi çöktü mü? 10 Mayıs Yapı Kredi Bankası mobil giriş erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

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