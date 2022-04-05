Türkiye'den yurt dışında ilk kez "ATAK"
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
ATAK HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ
T129 ATAK Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilmiştir.
7 Eylül 2007 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde TUSAŞ Ana Yüklenici olarak platform geliştirme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, seri üretim ve ömür devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlenmiştir.
T129 ATAK Helikopterinin görev ve silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları doğrultusunda milli imkan ve kabiliyetler ile geliştirilmiştir. T129 ATAK Helikopterinin performansı zorlu "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapmaktadır.
T129 ATAK Helikopteri ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirmiş, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından ilk teslimat 22 Nisan 2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılmıştır. Şubat 2021 itibarı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 60 helikopter teslimatı gerçekleştirilmiştir.
PAKİSTAN VE FİLİPİNLER'E "ATAK"
ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri'ne 59'u kesin 32'si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı'na 24'ü kesin 3'ü opsiyonel toplam 27 adet, Pakistan Kara Kuvvetleri'ne 30 adet, Filipinler Hava Kuvvetleri'ne 6 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecektir.
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