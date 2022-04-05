Türkiye'den yurt dışında ilk kez "ATAK"

T129 ATAK Helikopterinin görev ve silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları doğrultusunda milli imkan ve kabiliyetler ile geliştirilmiştir. T129 ATAK Helikopterinin performansı zorlu "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapmaktadır.