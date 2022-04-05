Türk bayrağına saldırıyı affetmediler! Reddit R Place uygulamasına Türk damgası

TÜRK BAYRAĞI, ATATÜRK PORTRESİ, TB-2, BARIŞ MANÇO...

Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurdu ve İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından olan Reddit Place'a damgasını vurdu.

Bu sabaha karşı sona eren etkinlikte ortaya çıkan tabloda, Türk Bayrağı, Atatürk portresi, İstanbul silüeti, Barış Manço, Anıtkabir ve TB-2 Bayraktar son ana kadar yerini korudu.