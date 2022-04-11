Tüm dünya onları konuştu! Siyahi cenaze dansçıları Tabut Dansı’nı NFT olarak sattı
Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından seyredilen videolarından birine imza atan cenaze dansçıları da NFT furyasına katıldı. Dansçılar, viral olan "Tabut Dansı"nı (Coffin Dance) NFT olarak açık artırmadan sattı. Peki Tabut Dansı’nın NFT’Si ne kadar? İşte Tabut Dansı NFT'sinin fiyatı...
Bir dönem "cenaze dansçıları" olarak da bilinen dans eden tabut taşıyıcıları ile onların tuhaf "Tabut Dansı" (Coffin Dance) videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu videoyu kendi internet mizahlarında da kullandı. Grup, özellikle de koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen 2020'de peş peşe paylaşılan videolarla viral olmuşlardı. Fakat NFT furyası, dans eden tabut taşıyıcılarını da etkilemiş gibi görünüyor.
ÜNLÜ TABUT DANSI 1 MİLYON DOLARA ALICI BULDU
Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Açık artırma sonucu ünlü dansın NFT'si yaklaşık 1 milyon dolara alıcı buldu.
Grup, dansın satışından elde edilen gelirin %25'ini (yaklaşık 250 bin dolar) Ukrayna ordusunu ve halkını desteklemek amacıyla bağışlayacak.
BAŞ TABUT TAŞIYICISI TEŞEKKÜR ETTİ
Orijinal tabut dansı videosunda yer alan baş tabut taşıyıcısı Benjamin Aidoo, Twitter hesabından NFT'nin yeni sahibini tebrik etti.
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