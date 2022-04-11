Tüm dünya onları konuştu! Siyahi cenaze dansçıları Tabut Dansı’nı NFT olarak sattı

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu videoyu kendi internet mizahlarında da kullandı. Grup, özellikle de koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen 2020'de peş peşe paylaşılan videolarla viral olmuşlardı. Fakat NFT furyası, dans eden tabut taşıyıcılarını da etkilemiş gibi görünüyor.