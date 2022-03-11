11 Mart 2022, Cuma
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Son dakika: AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: AB’den Google ve Meta’ya görüntülü reklam soruşturması

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketleri Google ve Meta'nın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

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