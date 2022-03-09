iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye tarafından 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iPhone fiyatlarına zam geldi. Bu gelişmelerin ardından güncel iPhone fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart iPhone zamlı fiyatlar güncel liste...
iPhone fiyatları zamlı liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, küresel piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Apple tarafından ise Türkiye fiyatlarına zam yapıldı. Zam haberlerinin ardından yeni fiyatların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart iPhone zamlı fiyatlar güncel liste...
iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Apple, Türkiye fiyatlarında artışa gitti. 9 Mart tarihli zammın ardından son fiyatlar şu şekilde:
iPhone 13 Pro 128GB: 24.999 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 26.799 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 29.599 TL
iPhone 13 Pro 1TB: 32.399 TL
iPhone 13 Pro Max 128GB: 27.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 29.799 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 32.599 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 35.399 TL
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