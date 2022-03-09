iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone fiyatları zamlı liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, küresel piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Apple tarafından ise Türkiye fiyatlarına zam yapıldı. Zam haberlerinin ardından yeni fiyatların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart iPhone zamlı fiyatlar güncel liste...

iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple, Türkiye fiyatlarında artışa gitti. 9 Mart tarihli zammın ardından son fiyatlar şu şekilde: