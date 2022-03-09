09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022
ABONE OL
iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye tarafından 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iPhone fiyatlarına zam geldi. Bu gelişmelerin ardından güncel iPhone fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart iPhone zamlı fiyatlar güncel liste...

iPhone fiyatları zamlı liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, küresel piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Apple tarafından ise Türkiye fiyatlarına zam yapıldı. Zam haberlerinin ardından yeni fiyatların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart iPhone zamlı fiyatlar güncel liste...

iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple, Türkiye fiyatlarında artışa gitti. 9 Mart tarihli zammın ardından son fiyatlar şu şekilde:

iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone SE 64GB: 10.999 TL TL
iPhone SE 128GB: 11.899 TL
iPhone SE 256GB: 13.699 TL

iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64GB: 12.999 TL
iPhone 11 128B: 13.899 TL

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 15.799 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 16.699 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 18.499 TL

iPhone 12 64GB: 17.499 TL
iPhone 12 128B: 18.399 TL
iPhone 12 256GB: 20.199 TL

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 13 Mini 128GB: 17.499 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 19.299 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 22.099 TL

iPhone 13 128GB: 18.999 TL
iPhone 13 256GB: 20.799 TL
iPhone 13 512GB: 23.599 TL

iPhone 13 Pro 128GB: 24.999 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 26.799 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 29.599 TL
iPhone 13 Pro 1TB: 32.399 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB: 27.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 29.799 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 32.599 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 35.399 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA