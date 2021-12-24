Son dakika: Rusya'dan Google ve Meta’ya rekor ceza
SON DAKİKA HABERİ... Rusya'da mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a, idari ihlal nedeniyle yaklaşık 99 milyon dolar (7,2 milyar ruble) para cezası verdi. Rusya’dan Google’ın ardından Meta’ya da rekor para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun Google'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesinde görüldü.
Google'ın, Rusya'da yasaklanan içerikleri silmemesi nedeniyle "mevzuata sistematik şekilde uymadığı" hükmüne varan mahkeme, Google'a 7 milyar 221 milyon ruble para cezası verdi.
Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının inceleneceği ve ileride atılacak adımların belirleneceği belirtildi.
Rusya'da benzer ihlaller nedeniyle Google'a, daha önce 37,5 milyon ruble ceza verilmişti.
RUSYA'DAN META'YA 1 MİLYAR 990 MİLYON RUBLE PARA CEZASI
Rusya'dan Google'ın ardından Meta'ya da rekor para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yaklaşık 2 bin yasaklı materyalin silinmediği Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta hakkında açılan dava başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Meta sosyal medya şirketine 1 milyar 99O milyon (27 milyon dolar) ruble para cezası verdi.
Öte yandan aynı mahkeme, Roskomnadzor tarafından16 yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Google ise 7 milyar 2 milyon ruble (99 milyon dolar) para cezası vermişti.
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