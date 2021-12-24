24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Rusya'dan Google ve Meta’ya rekor ceza

Son dakika: Rusya'dan Google ve Meta’ya rekor ceza

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Rusya’dan Google ve Meta’ya rekor ceza

SON DAKİKA HABERİ... Rusya'da mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a, idari ihlal nedeniyle yaklaşık 99 milyon dolar (7,2 milyar ruble) para cezası verdi. Rusya’dan Google’ın ardından Meta’ya da rekor para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun Google'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesinde görüldü.

Google'ın, Rusya'da yasaklanan içerikleri silmemesi nedeniyle "mevzuata sistematik şekilde uymadığı" hükmüne varan mahkeme, Google'a 7 milyar 221 milyon ruble para cezası verdi.

Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının inceleneceği ve ileride atılacak adımların belirleneceği belirtildi.

Rusya'da benzer ihlaller nedeniyle Google'a, daha önce 37,5 milyon ruble ceza verilmişti.

RUSYA'DAN META'YA 1 MİLYAR 990 MİLYON RUBLE PARA CEZASI

Rusya'dan Google'ın ardından Meta'ya da rekor para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yaklaşık 2 bin yasaklı materyalin silinmediği Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta hakkında açılan dava başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Meta sosyal medya şirketine 1 milyar 99O milyon (27 milyon dolar) ruble para cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkeme, Roskomnadzor tarafından16 yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Google ise 7 milyar 2 milyon ruble (99 milyon dolar) para cezası vermişti.

Hazreti Muhammed sözlerine destek HAZRETİ MUHAMMED SÖZLERİNE DESTEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA