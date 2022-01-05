Almanya Google'ın peşine düştü! Rekabet hız kazanacak
Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında, Google'ın kişisel verilerin kullanımını ve Google News Showcase (Google Haberler Vitrini) ürününü incelediğini duyurdu.
Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne geçen yıl daha fazla yetki verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Alman Kartel Dairesi'nin yeni genişletilmiş denetim yetkilerine tabi olması için gereken ölçek eşiğini karşıladığı bildirildi. Kartel Dairesi'nin, Google'ın kişisel verileri kullanımı ve Google News Showcase ürününü internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında incelediği belirtildi.
Mundt, "Ocak 2021'den bu yana büyük dijital şirketleri denetlemek için yeni bir aracımız oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra bu kapsamda ilk resmi kararı aldık ve Google'ın pazarda büyük önem taşıdığını belirledik." ifadelerini kullandı.
Kartel Dairesi'nin, yeni yetkiyle artık rekabete zararlı belirli davranışları tespit edebileceğini vurgulayan Mundt, "Google tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve Google News Showcase konusuna daha yoğun bakmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.
Mundt, ABD'li diğer teknoloji şirketleri Meta, Amazon ve Apple'a yönelik durumları da değerlendirdiklerini bildirdi.
Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.
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