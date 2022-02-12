Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
Valorant çöktü mü son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant, gece yarısı bir anda erişim sorunu yaşandı. İşte, Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in oyuna gönderdiği güncellemeler sonrası oluşabilecek hatalar arasında yer alan VAN 68 ve VAL 43 hataları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte, Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
VALORANT ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
Valorant çökmesi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu hakkında henüz açıklama geldi.
VALORANT VAN 68 HATASI NEDİR?
Valorant'ın resmi lansmanından bu yana, hata kodu görülmedi.
12'den 46, 7 ve 40'a kadar olan hata kodundan Valorant'ın kapalı betası, bir oyuncunun gününü mahveden tüm hatalar nedeniyle çok fazla incelemeye tabi tutuldu.
Dün akşamdan beri görülen Valorant VAN 68 hata kodu, Valorant istemcisi sunucularla bağlantı sorunları yaşadığında ortaya çıkar ve bu sizin tarafınızdan veya Riot'un, daha özel olarak Valorant'ın DDoS koruma sağlayıcısı olan Cloudflare'nin ucundan kaynaklanan bir hata olabilir.
Hata sizin tarafınızdaysa;
Oyunu yeniden başlatmak: Valorant istemcisini yeniden başlatmak hemen hemen her hata kodunu düzeltecektir ve aynısı hata kodu 68 için de geçerlidir. Bu nedenle, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için oturumu kapatıp tekrar deneyin.
Bilgisayarınızı yeniden başlatmak: Hata kodu 68 öncelikle bir ağ sorunu olsa da, Valorant'ın hile karşıtı yazılımı Vanguard bunun arkasındaki gerçek suçlu olabilir. Vanguard ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için hızlı bir PC yeniden başlatma en iyi çözümdür.
Ağ bağlantınızı kontrol etme: VAN 68 hatası bir sunucu bağlantısı sorunu olduğundan, sorun yalnızca yönlendiriciniz ve internet bağlantınızla ilgili olabilir. Bu yüzden yönlendiricinizi yeniden başlatmak ve internet bağlantınızı kontrol etmek sadece hile yapabilir.
Riot'un destek masasıyla iletişime geçin: Riot'un şikayetlere ve sorgulara anında yanıt veren umut verici bir destek ekibi var. Bu nedenle, Riot'un Valorant destek sayfasına gidebilir ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
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- Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
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