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ASELSAN'dan yeni silah! Göker göreve hazır

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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ASELSAN’dan yeni silah! Göker göreve hazır

ASELSAN, hava ve kara savunması görevleri için geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'ni göreve hazır hale getirdi. Sistem, "ATOM 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat"ın güç çarpanı olarak kullanımıyla mini/mikro İHA, maket uçak, helikopter gibi hava hedeflerine karşı 4 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak

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