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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye'nin internet hızı son 1 yılda yüzde 65 arttı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye’nin internet hızı son 1 yılda yüzde 65 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ookla- Speedtest şirketi tarafından hazırlanan uluslararası verilere göre; mobil genişbantta dünya ortalaması 29,55 iken Türkiye'nin buradaki hızı 31,43 Mbps olarak kaydedildi. Sabit genişbant hızı da son 1 yılda yüzde 65 oranında artarak 44,77 Mbps'ye ulaştı" dedi.

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