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El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den TUSAŞ'a ziyaret! Esprili Türkiye mesajı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’den TUSAŞ’a ziyaret! Esprili Türkiye mesajı

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ettiği belirtildi. Öte yandan esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'de TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yaptığı paylaşımı retweet ederek, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" ifadelerine yer verdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin TUSAŞ'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

TEMEL KOTİL: GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi tesislerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Kotil, "Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki iş birliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

BUKELE'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'de Kotil'in yaptığı paylaşımı retweet ederek, şunları kaydetti:

"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!."

Bukele’den esprili Türkiye mesajı BUKELE'DEN ESPRİLİ TÜRKİYE MESAJI

TUSAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

TEMEL KOTİL'İN PAYLAŞIMI

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