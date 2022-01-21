El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’den TUSAŞ’a ziyaret! Esprili Türkiye mesajı

TEMEL KOTİL: GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi tesislerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Kotil, "Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki iş birliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.