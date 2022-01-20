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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den güldüren paylaşım: Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele’den güldüren paylaşım: Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türk askerine selam verdiği anları Twitter hesabından paylaştı. Bukele paylaşımına, ''Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!'' notunu düştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Külliye'de Başkan Erdoğan'ın konuğu olan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye için övgü dolu sözler kullanmıştı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele’den gülümseten paylaşım EL SALVADOR DEVLET BAŞKANI BUKELE'DEN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Bukele, Türkiye'yi halkını ve tarihini takdir ettiklerini söylerken, ''Biz, Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor. Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bu büyüme, hızlı. Bunu bugün burada ihracatta, ekonomide görebilirsiniz. Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) El Salvador'dan bahsetti. Bizim ülkemiz küçük ama bir yılda ticaret hacmini yüzde 80 artırdık." ifadelerini kullanmıştı.

GÜLDÜREN PAYLAŞIM

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den güldüren bir paylaşım geldi. Türk askerine selam verdiği anları ''Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben.'' yazarak takipçileriyle paylaşan Bukele gülümsetti.

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