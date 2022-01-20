El Salvador Devlet Başkanı Bukele’den güldüren paylaşım: Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben

Resmi temaslarda bulunmak üzere Külliye'de Başkan Erdoğan'ın konuğu olan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye için övgü dolu sözler kullanmıştı.

Bukele, Türkiye'yi halkını ve tarihini takdir ettiklerini söylerken, ''Biz, Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor. Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bu büyüme, hızlı. Bunu bugün burada ihracatta, ekonomide görebilirsiniz. Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) El Salvador'dan bahsetti. Bizim ülkemiz küçük ama bir yılda ticaret hacmini yüzde 80 artırdık." ifadelerini kullanmıştı.