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Facebook ve Whatsapp’a mahkemeden ret! Rekabet Kurumu'na dava açmışlardı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Facebook ve Whatsapp’a mahkemeden ret! Rekabet Kurumu’na dava açmışlardı

Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna geçici tedbir kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddine karar verdi.

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