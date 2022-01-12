Günde kaç saatinizi telefonunuza ayırıyorsunuz? Dünya genelinde yapılan araştırmada çarpıcı sonuç

Rapora göre, TikTok 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.