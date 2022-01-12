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Günde kaç saatinizi telefonunuza ayırıyorsunuz? Dünya genelinde yapılan araştırmada çarpıcı sonuç

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Günde kaç saatinizi telefonunuza ayırıyorsunuz? Dünya genelinde yapılan araştırmada çarpıcı sonuç

App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını telefonlarında harcadıklarını belirtti. Raporda insanların günde ortalama 4,8 saatlerini telefonlarına ayırdığına yer verildi.

Bir uygulama izleme şirketinin verileri, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcadıklarını ortaya koydu.

GÜNLÜK 4,8 SAAT AYRILIYOR

BBC'nin haberine göre, App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

App Annie raporunda, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKE HESABA KATILDI

Söz konusu rapor, Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

Rapora göre, TikTok 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.

5 SAATİ GEÇEN ÜLKELER

Öte yandan Brezilya, Endonezya ve Güney Kore'deki kullanıcılar günlük 5 saatten fazla zamanı mobil uygulamalara ayırıyor.

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