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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Atak helikopteri Filipinler yolcusu

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Atak helikopteri Filipinler yolcusu

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Hava Kuvvetleri Komutanlığına şubat ayı içerisinde 6 Hürkuş uçağı teslim edeceklerini, Filipinler için üretilen 2 Atak helikopterinin de cumartesi günü gönderileceğini bildirdi.

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