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Çin yer gözlem uydusu "ZY-1 02E"yi uzaya fırlattı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Çin yer gözlem uydusu ZY-1 02Eyi uzaya fırlattı

Çin, doğal kaynakların izlenmesi için kullanılacak yer gözlem uydusu "ZY-1 02E"yi uzaya gönderdi. Uydunun, planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

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