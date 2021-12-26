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Başkan Erdoğan, ASELSAN'ın X-ray cihazını inceledi

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Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Başkan Erdoğan, ASELSAN’ın X-ray cihazını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın dün Gaziantep Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen X-ray bagaj kontrol cihazını inceleme görüntülerini paylaştı.

Kentteki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını inceledi. Erdoğan, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.

Başkan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.



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