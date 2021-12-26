Başkan Erdoğan, ASELSAN’ın X-ray cihazını inceledi

Başkan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.









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