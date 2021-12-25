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NASA dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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NASA dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb’i uzaya fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattığı bildirildi. NASA, teleskobun 6,5 metre uzayabilen aynası sayesinde çok fazla ışık toplayabileceği ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini açıkladı.

Fırlatılması daha önce çeşitli nedenlerle birçok kez ertelenen James Webb, bugün canlı yayında Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'ndaki platformdan uzaya gönderildi.

James Webb'in Dünya'dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre mesafedeki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşmesi beklenirken 2022'de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacağı kaydedildi.

NASA, teleskobun 6,5 metre uzayabilen aynası sayesinde çok fazla ışık toplayabileceği ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini açıkladı.

Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

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