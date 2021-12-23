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Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Masovic'ten Bayraktar'a önemli ziyaret

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Masovic’ten Bayraktar’a önemli ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

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