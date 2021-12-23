Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Masovic’ten Bayraktar’a önemli ziyaret

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.