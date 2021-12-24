Pakistan'dan Rus lider Putin’in Hazreti Muhammed ile ilgili sözlerine destek
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hazreti Muhammed’e hakaretin ifade özgürlüğü olmadığına dair mesajımı doğrulayan sözlerini memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.
Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hazreti Muhammed ile ilgili sözlerine destek verdi.
Han, İslamofobi ile mücadele etmek için Müslüman olmayan liderlere Hazreti Muhammed'e hakaretin ifade özgürlüğü olmadığına dair mesajın Müslüman liderlerce yayılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hazreti Muhammed'e hakaretin ifade özgürlüğü olmadığına dair mesajımı doğrulayan sözlerini memnuniyetle karşılıyorum."
Putin, dün yaptığı açıklamada, "Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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