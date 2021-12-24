Pakistan’dan Rus lider Putin’in Hazreti Muhammed ile ilgili sözlerine destek

Putin, dün yaptığı açıklamada, "Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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