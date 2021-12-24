NASA en güçlü teleskopu uzaya fırlatacak!

Teleskob'un, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede Teleskob'un çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi. NASA ekipleri, Teleskop'taki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek Telekobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı.

Önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı konuşulan Webb Teleskobu'nun NASA tarafından fırlatmadan önce görüntüleri yayınlarken, fırlatılma anı ise Cumartesi günü saat 06.00'da NASA'nın TV kanalında ve web sitesinde canlı olarak izlenebilecek.