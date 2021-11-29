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Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? İşte, Parag Agrawal'ın hayatı...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO’su Parag Agrawal mı oldu? İşte, Parag Agrawal’ın hayatı...

Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dorsey'in yerine Parag Agrawal'ın atandığı iddia edildi. Bu kapsamda Parag Agrawal'ın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? İşte, Parag Agrawal'ın hayatı...

Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey aldığı kararı duyurdu. Bu gelişmenin ardından Dorsey'in yerine Parag Agrawal'ın atandığı öne sürüldü. Hal böyle olunca Parag Agrawal'ın hayatı merak konusu oldu. İşte, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? İşte, Parag Agrawal'ın hayatı...

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu. CNBC'nin haberine göre Jack Dorsey, Twitter CEO'luk görevinden istifa etti.

Parag Agrawal Hindistan'da dünyaya geldi. Teknoloji yöneticisi olan Agrawal Twitter'ın şu anki CEO'sudur. Agrawal, Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumluydu.

Baş teknoloji sorumlusu Parag Agrawa,l Twitter CEO'su Jack Dorsey'in istifası sonrası yerine oybirliğiyle atanmıştır.

TWİTTER YENİ CEO'SU PARAG AGRAWAL MI OLDU?

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa etmesinin ardından yerine oybirliğiyle baş teknoloji sorumlusu Parag Agrawal atandı.

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