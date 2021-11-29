Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey aldığı kararı duyurdu. Bu gelişmenin ardından Dorsey'in yerine Parag Agrawal'ın atandığı öne sürüldü. Hal böyle olunca Parag Agrawal'ın hayatı merak konusu oldu. İşte, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? İşte, Parag Agrawal'ın hayatı...

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu. CNBC'nin haberine göre Jack Dorsey, Twitter CEO'luk görevinden istifa etti.