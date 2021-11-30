Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Türk Antarktik Bilim Üssü müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank, "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak." açıklamasında bulundu.

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