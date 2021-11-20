ABD’de Instagram’a soruşturma: Çocuklara zarar veriyor

Cumhuriyetçi Nebraska Başsavcısı, şirketin çocukları daha uzun ekran süresi etkileşimi ve veri çıkarma için manipüle ettiğini iddia ederken, New York Başsavcısı ise "Bu platformlar son derece tehlikeli ve gençlerde hem fiziksel hem de zihinsel zarara neden oluyor" açıklamasında bulundu.



