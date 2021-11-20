Son dakika: Yerli ve milli projede sona yaklaşıldı! İllegal yayınlara anında müdahale edilecek | Milli Monitör Sistemi nedir?





YATIRIMLAR 19 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili yılın ilk yarısına ilişkin bilgileri de paylaşan Karagözoğlu, "2021 yılının ilk yarısı itibarıyla 809 yetkilendirme verilmiş olup sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin net satışları toplamının yılsonunda 88 milyar Türk lirasını bulacağı tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz yılın net satışlarını ise 77,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleştirmiştir. Öte yandan geçtiğimiz yıl 16,7 milyar Türk lirasına yakın yatırım yapılmışken, bu yılın sonunda söz konusu yatırımların 19 milyar Türk lirasına ulaşabileceği tahmin edilmektedir" diye konuştu.