Türkiye’den yeni savunma hamlesi: ARAT için imzalar tamam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla yürümek zorunda olduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki ihtiyaçlar için uzun vadede Türkiye'nin kendi göbeğini kesme zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Demir, "Bu süreçler sancılı geçti. Gerek maliyet gerekse zaman olarak bedeller ödedik. Belki yine hazır alıma gitseydik bundan daha az bedeller öderdik. Bu konforu çok uzun yıllar önce Türkiye yaşadı ve bu mantalitenin belki rahatını gördü operasyonel anlamda. Artık küresel güç olmak istiyorsak, eğer milli çıkarlarımızı her şeye, bütün baskılara rağmen savunmak istiyorsak, empoze edilmek istenen yaptırım uygulama ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yolculuğa çıkmak zorundayız." dedi.

Demir, ARAT Projesi'nde Kale Arge'den artık KTJ-3200'den çok daha hızlı bir çalışma beklediklerini vurguladı.