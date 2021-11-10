Dune 2 için start verildi! Dune 2 ne zaman vizyona girecek? Dune: Çöl Gezegeni 2 filmi için tarih belli oldu

1984 yılında vizyona giren Dune filminin yeni bir versiyonu olan Dune: Çöl Gezegeni filmi 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona girdi. Günümüzden binlerce yıl sonrasında, çöl gezegeni Arrakis'te geçen hikaye oldukça ilgi gördü. Filmin devamı için bekleyiş sürerken, Paul ve Lady Jessica ile Fremenlerin filmin devamında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

DUNE 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Collider'in aktardığı bilgiye göre, Dune 2 filminin çekimleri Temmuz 2022'de başlayacak. Film, Ekim 2023'te vizyona girecek.

DUNE 2'DE NELER OLACAK?

Dune serisinin ikinci bölümünün daha çok Arrakis'in Tabr Sietch'inin yardımcılarından biri olan Chani'nin (Zendaya) ve kaderine Paul Atriedes'i (Timothée Chalamet) çağıran karaktere odaklanacağı biliniyor.