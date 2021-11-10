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Dune 2 için start verildi! Dune 2 ne zaman vizyona girecek? Dune: Çöl Gezegeni 2 filmi için tarih belli oldu

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SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Dune 2 için start verildi! Dune 2 ne zaman vizyona girecek? Dune: Çöl Gezegeni 2 filmi için tarih belli oldu

Dune 2 ne zaman vizyona girecek? Arrakis çöl gezeneninde geçen hikayenin devamı için bekleyiş sürüyor. 22 Ekim'de vizyona giren bilim-kurgu filmi "Dune" günümüzden binlerce yıl sonrasında, dünyadan çok uzaklardaki bir galakside geçiyor. Mavi gözlü Fremenler'in kendilerini kurtaracak Mesih'i bekledikleri filmde, son sahnede Paul'u kabul etmeleri sonrası neler olacağı merak edilmeye başlandı. Baharatı için sömürülen Fremen halkı ile Paul Atreides'in nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Dune 2 ne zaman vizyona girecek? İşte haberin detayları...

1984 yılında vizyona giren Dune filminin yeni bir versiyonu olan Dune: Çöl Gezegeni filmi 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona girdi. Günümüzden binlerce yıl sonrasında, çöl gezegeni Arrakis'te geçen hikaye oldukça ilgi gördü. Filmin devamı için bekleyiş sürerken, Paul ve Lady Jessica ile Fremenlerin filmin devamında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

DUNE 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Collider'in aktardığı bilgiye göre, Dune 2 filminin çekimleri Temmuz 2022'de başlayacak. Film, Ekim 2023'te vizyona girecek.

DUNE 2'DE NELER OLACAK?

Dune serisinin ikinci bölümünün daha çok Arrakis'in Tabr Sietch'inin yardımcılarından biri olan Chani'nin (Zendaya) ve kaderine Paul Atriedes'i (Timothée Chalamet) çağıran karaktere odaklanacağı biliniyor.

Frank Herbert'in aynı adlı klasik romanının ikinci uzun metrajlı film uyarlaması olan Dune'da Paul Atreides'in hikayesinin devamına yeşil ışık yakılması izleyicilerde heyecan yarattı.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ KONUSU

Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir.

"Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur.

Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

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